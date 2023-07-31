الصحاف: اختتام أعمال الاجتماع الاستثنائية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، اليوم الاثنين، عن اختتام أعمال الاجتماع الاستثنائية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

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وقال الصحاف لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الاجتماع الاستثنائية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اختتمت اعماله قبل قليل".

واضاف ان "الاجتماع شهد اعتماد القرار المرفق مضمونه آنفاً".

وبدأت أعمال الاجتماع الطارئ على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم بطلب من العراق، لبحث أهم الإجراءات والمواقف المتخذة من أعضاء المنظمة بشأن الإساءة للمصحف الشريف.

وقدم العراق في كلمة له خلال المؤتمر 5 مقترحات للحد من تكرار حادثة حرق القرآن الكريم وهي:

- تشكيل لجنـة مـن وزراء الخارجيـة فـي مجلســكم ويكـون الأمين العام لمنظمـة التعـاون الإسلامي عضـوا فيهـا، تتبنـى اسـتدامة الحـوار مـع الاتحـاد الأوروبي والمنظمـات الإقليميـة الأخـرى للوصـول إلـى حـلـول متفـق عليهـا للـحـد مـن اتسـاع وتكرار هذه الأفعال.

-تكثيف الجهـود والعمـل علـى إصـدار قـرارات دوليـة مستقبلا وكلمـا تطلـب الأمـر ذلك تتضـمن عدم الإساءة إلى الكتب السماوية أو ازدراء الأديان والرموز الدينية.

-العمـل علـى مكافحـة ظـاهرة الإسلاموفوبيا، مـن خــلال تأطير ثقـافي وخطـاب دولـي مـعـتـدل توثقـه القرارات الدوليـة والصـكوك الأمميـة ذات العلاقة.

-ندعو الأمين العـام وسـفراء الدول الأعضـاء فـي منظمـة التعـاون الإسلامي في العواصـم التـي تقـع فيهـا جريمـة انتهـاك حرمـة نسـخ مـن المصـحف الشـريف والرمـوز الإسـلامية المقدسـة الأخـرى، لبذل مزيـد مـن الجهـود الجماعيـة علـى مسـتوى البرلمانـات الوطنيـة ووسـائل الإعـلام ومنظمـات المجتمـع المـدني والمؤسسـات الحكوميـة فـي تلـك الـدول للتعبيـر عـن مـوقـف أعضـاء منظمـة التعـاون الإسلامي.

ـ على مؤسسـات المجتمـع المـدني الإسـلامية فـي الـدول الأعضـاء العمـل مـع نظيراتهـا التـي تقـع فيـهـا اعتـداءات معاديـة للإسـلام على نسـخ مـن المصحف الشـريف وغيـره مـن القـيم المقدسـة، لتشكيل فريـق متطـوع مـن خبـراء القـانـون الـدولي لبلـورة توجهـات قانونيـة واللجـوء إلـى المحـاكم المحليـة قبـل رفـع الـدعاوى إلـى الهيئات القضائية الدولية.

وأصدرت منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار بشأن جريمة حرق القرآن الكريم تضمن عدد من النقاط أدناه