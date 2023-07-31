ليس من بينها الاتحاد الوطني .. الدیمقراطي الكردستاني بصدد تشكيل ائتلاف مع ستة أحزاب لانتخابات مجلس محافظة كركوك

اعلن نائب مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك محمد خورشيد ، ان الحزب سيشكل ائتلافا مع ستة احزاب للمشاركة في انتخابات مجلس محافظة كركوك.

وقال في بيان :" انهم لم يجروا محادثات مع الاتحاد الوطني الكردستاني للمشاركة في الانتخابات بقائمة واحدة ".

واضاف :" نحاول تسجيل التحالف بستة احزاب كردية في كركوك . وسنسجل اليوم في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ".

وتابع خورشيد :" اذا ما خاض الديمقراطي الانتخابات لوحده فلن يشكل ذلك مشكلة ، وستكون تلك الاحزاب معه ،وسيفوز باكبر عدد ممكن من الاصوات ".

و حول ما اذا كان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اجرى محادثات مع الاتحاد الوطني الكردستاني للمشاركة في الانتخابات بقائمة واحدة ، قال :" بصفتنا اللجنة المنظمة لكركوك ، لم نجر محادثات مع الاتحاد الوطني للمشاركة بقائمة واحدة حتى الآن ، بينما اعربت ستة احزاب رسمية ، من بينها اسلامي وقومي ويساري ، عن استعدادها لتشكيل تحالف مع الحزب الديمقراطي