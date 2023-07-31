مجلس النواب يصوت على ثلاثة قوانين ويرفع جلسته الى يوم غد

عقد مجلس النواب جلسته الخامسة من فصله التشريعي الثاني، السنة التشريعية الثانية، الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب اليوم.

وترأس نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في مستهل الجلسة، جانبا منها وتلا النائب فالح الخزعلي بيانا بذكرى استشهاد الامام ابي عبد الله الحسين عليه السلام مستذكرا المواقف التي قام بها الامام الحسين، ضد الطغيان والثبات على مواجهة الظلم والصبر على البلوى، ودفاعها عن الدين، ووجوب استلهام الدروس والعبر من هذا الفاجعة الأليمة.

وفي شأن آخر قرأت النائبة فيان صبري بيانا بالذكرى الأربعين لحادثة قرية بارزان في إقليم كردستان، والتي أدت الى مقتل أكثر من (8000) مواطن من البارزانيين سنة 1983، والتي أقدم على اقترافها النظام السابق، فيما دعت خلال البيان الى تشريع قانون تعويض عوائل الشهداء والمؤنفلين وفقا للمادة (132) من الدستور.

وطالب عضو المجلس النائب حسن سالم باستضافة وزير الخارجية للاستيضاح حول تجاوز دولة الكويت على الأراضي العراقي وخور الزبير، حيث وجه النائب الأول لرئيس المجلس بتقديم طلب مشفوع بتواقيع النواب لاستضافة وزير الخارجية بهذا الشأن.

بعدها صوت المجلس على مشروع قانون إعداد مفوضي الشرطة المقدم من لجان، الأمن والدفاع، والقانونية، والتعليم العالي، للنهوض بواقع مؤسسة وزارة الداخلية من خلال إنشاء معهد يتولى إعداد مفوضي شرطة أكفاء لقوى الأمن الداخلي، ومن أجل رفع المستوى العلمي والتدريبي والأمني والقانوني لطلاب المعهد بما يواكب التطورات الحاصلة في المؤسسات العسكرية والامنية.

كما أتم مجلس النواب التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركات الامنية الخاصة رقم 52 لسنة 2017 المقدمة من لجنة الأمن والدفاع، لغرض تنظيم عمل الشركات الأمنية ومعالجة المشاكل والمعوقات التي أفرزها تطبيق قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017، وبغية تحديد حالات تعليق وإلغاء الاجازة، ولتعظيم موارد الدولة المالية.

وأنجز المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار (SAR) لعام 1979، المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، والتي تهدف الى تحسين التدابير والإجراءات والترتيبات الوطنية المتعلقة بعمليات البحث والإنقاذ، إثر وقوع الحوادث البحرية، ووضع الخطط الكفيلة للتصدي لمثل هذه الحالات والظروف، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية.

وقررت الرئاسة رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء