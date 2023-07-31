السوداني يستقبل رئيس حراك الجيل الجديد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، امحمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد.

وبحث اللقاء، بحسب بيان مكتب السوداني، أهمّ القضايا على الساحة الوطنية، والتقدم الحاصل في تنفيذ البرنامج الحكومي، بعد إقرار مجلس النواب موازنة السنوات الثلاث.

واستعرض اللقاء، أفضل السبل للارتقاء بالأحوال المعيشية والخدمية للمواطنين في جميع أرجاء العراق، والجهود المبذولة لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، وكل ما يضمن نجاحها.