التربية تنوه بشأن معالجة "الدرجات الحرجة" للصف الثالث المتوسط

نفت وزارة التربية، اليوم الاثنين، إضافة أي درجات جديدة لمعالجة درجات طلبة الثالث المتوسط.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد في تصريح للصحيفة الرسمية إن "الوزارة سبق أن عالجت موضوع الراسبين من طلبة الثالث المتوسط، باعتبار من رسب بثلاث مواد ضمن امتحانات الدور الأول، مكملاً ويحق له المشاركة في امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي (2022 ــ 2023)".

وأشار الى، أنه "لاتوجد إضافة درجات جديدة للدرجات الحرجة من نتائج الثالث المتوسط ، إذ لم تُصدر الوزارة أي قرار خاص بذلك"

وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إضافة خمس درجات جديدة على نتائج الدور الأول للمراحل غير المنتهية لمراحل الإعدادي المهني بجميع فروعه، علاوة على شمول معاهد الفنون الجميلة بالقرار، وجاء القرار عقب مناشدات من الطلبة لمساواتهم مع أقرانهم بمدارس التعليم العام.