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سحب يد مدير مستشفى الرشاد وفتح تحقيق باختفاء 160 "مكيف هواء"


قرر مدير دائرة صحة بغداد الرصافة جاسب لطيف، اليوم الاثنين، سحب يد مدير مستشفى الرشاد التدريبي للامراض النفسية والعقلية، علي رشيد الركابي، وفتح تحقيق على خلفية اختفاء 160 "مكيف هواء".

وبحسب وثيقة صادرة من وزارة الصحة  فإنه تقرر "سحب يد مدير المستشفى علي رشيد زرزور الركابي، وتخويل مدير القسم الفني كافة صلاحيات مدير المستشفى".

ووفق الوثيقة، تقرر "الايعاز الى قسم التفتيش للإسراع باجراءات التحقيق بالموضوع".

 

 

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