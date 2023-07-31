رئيسا الجمهورية والوزراء يوجهان دعوة دولية بشأن حرق القرآن

وجه رئيسا الجمهورية والوزراء عبد اللطيف جمال رشيد ومحمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، دعوة دولية بشأن حرق القران

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان "السوداني استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد، وأهمية التكامل في العمل بين جميع السلطات؛ من أجل دعم خطوات الحكومة في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي، خصوصاً الأولويات الخاصة بتحسين الخدمات ورفع المستوى المعيشي، بما يدفع إلى تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات الحيوية".

وجدّد رئيسا مجلس الوزراء والجمهورية، بحسب البيان "إدانتهما تكرار الاعتداء على قدسية المصحف الشريف والمقدسات الإسلامية من قبل نفر ضال".

وشدّدا على "ضرورة أن تتخذ الدول موقفاً أكثر حزماً، يكون كفيلاً بإنهاء هذه الممارسات الإجرامية".