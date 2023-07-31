السوداني يستقبل مسؤولا خليجيا ويؤكد حرص العراق على بناء شراكات جادة مع الدول الشقيقة والصديقةبالمنطقة

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، والوفد المرافق له.

وجرى، خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التنسيق الأمني ومكافحة المخدرات، فضلاً عن التعاون في المجالات الثقافية والأكاديمية والفنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، حرص العراق على بناء شراكات جادة مع الدول الشقيقة والصديقة وشعوبها في المنطقة، وسعي الحكومة للانفتاح على محيطها العربي والإقليمي والدولي، وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية من تضافر للجهود إزاء مواجهة مختلف التحديات والأزمات.

و شدد السوداني على أهمية مواصلة التنسيق مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى في مجال استرداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد، ضمن خُطط الحكومة في مكافحة الفساد والتصدي له.

وأشار السوداني إلى مؤتمر بغداد، ألفين وثلاثة وعشرين، للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي المقبل، الذي يحظى بأهمية كبيرة، كونه سيركز على تنمية الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة والعالم.

من جانبه، نقل البديوي تحيات قادة دول مجلس التعاون إلى رئيس مجلس الوزراء، والتأكيد على ارتياح دول المنطقة للسياسات المشجعة للحكومة العراقية، وحرصها على تعزيز أمن المنطقة، بما يسهم في استقرار شعوبها ونمائها، مشيراً إلى أهمية منتدى الأعمال الخليجي العراقي الذي سيُعقد بالشارقة في أيلول المقبل، والذي سيعضد من الشراكات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والعراق