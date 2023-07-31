محافظة البصرة تحظر استخدام مصطلح "النوع الاجتماعي"

قررت محافظة البصرة، اليوم الاثنين، حظر استخدام مصطلح "النوع الاجتماعي" في الندوات والفعاليات بالمحافظة.

وبحسب وثيقة صادرة من المكتب الإداري لمحافظة البصرة إن "بعض الاجندات الخارجية تحاول نشر الشذوذ الجنسي والانحراف وتفكيك الاسر كمقدمة لتدمير المجتمعات من خلال استخدام مصطلح (النوع الاجتماعي) الذي يلغي تسمية رجل وامرأة ذكر وانثى ويستعيض عنها بعدة أنواع من الشذوذ ويجمعها مصطلح النوع الاجتماعي وهي (الشاذون، السحاقيات، مغتصبوا الأطفال، مجهولوا الهوية الجنسية، ممارسوا الجنس مع الحيوانات... الخ)

ووفق الوثيقة، فإن "استعمال مصطلح النوع الاجتماعي هو اعتراف بهذه الصورة المنحرفة ويمنح الشاذين حرية نشر الشذوذ والانحراف في المجتمع".