مجلس النواب يفتتح جلسته برئاسة النائب الاول

افتتح مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.

وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب ببيان ان المجلس افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (٥) ضمن الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثانية، الفصـــل التشريعـــي الثاني برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـسـن الـمـنـدلاوي".

وكانت الدائرة الإعلامية قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة.