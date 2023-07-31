اجتماع حكومي لدعم الدينار والتصدي لعمليات التلاعب والمضاربة

عقد في مقر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، اجتماعا في اطار دعم الجهود الوطنية لدعم الدينار العراقي والتصدي لعمليات التلاعب والمضاربة التي يقوم بها بعض المضاربين خلافا للقانون.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "الاجتماع ضم كل من رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وقضاة التحقيق الاوائل لمحاكم تحقيق الكرخ الثانية والثالثة ومحكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية، إضافة إلى كل من رئيس جهاز الامن الوطني ووكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات".

وأضاف البيان، انه "تم خلال الاجتماع مناقشة افضل السبل والاليات الكفيلة بمعالجة ظاهرة التلاعب بقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بما يكفل الحد منها وملاحقة المتورطين فيها وفقا للقوانين النافذة".