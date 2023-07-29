ضبط 2.5 كيلو غرام من مادة الهيروين المخدرة في الانبار

ضبطت المديرية العامة لشؤون المخدرات 2.5 كيلو غرام من مادة الهيروين المخدرة في محافظة الانبار.
وذكرت المديرية في بيان:" ان قوة من مكافحة المخدرات في الانبار بالتنسيق والاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي والقوات الماسكة للارض نفذت عملية نوعية امنية استباقية اسفرت عن ضبط 2.500 كيلو غرام من مادة الهيروين المخدرة في الانبار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بموجب قرارات قضائية لاستكمال عملية تفكيك شبكة المخدرات في الانبار".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha