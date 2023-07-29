الطاقة النيابية تعلن عن تشكيل عدة لجان لمتابعة اسباب انقطاع المنظومة الكهربائية في عموم البلاد

أعلنت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية عن تشكيل عدة لجان لمتابعة اسباب انقطاع المنظومة الكهربائية في عموم البلاد.

وقالت اللجنة في بيان:" انها ليست المرة الاولى التي تتعرض لها المنظومة للانهيار، ومن خلال بعض المعلومات التي حصلت عليها اللجان تبين ان هناك حريقا نشب في احدى محطات النقل في محافظة البصرة مما ادى الى انهيار المنظومة بالكامل".

واشارت الى اعداد توصيات بعد انتهاء اللجان من عملها فيما ستشمل التوصيات تغيير المقصرين في عملهم واحالتهم للتحقيق وكذلك استخدام التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا.

وطالبت الكهرباء والطاقة النيابية، وزارة الكهرباء بمتابعة كافة خطوطها خلال الفترة القادمة لتفادي هكذا حوادث.