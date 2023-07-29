السويد تعيد النظر في تصريح اقامة سلوان موميكا كلاجئ

أعلنت وكالة الهجرة السويدية أنها تعيد النظر في تصريح إقامة اللاجئ العراقي، سلوان موميكا، الذي كان وراء تدنيس القرآن في ستوكهولم في الأسابيع الأخيرة الأمر الذي أزعج المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأحرق موميكا نسخة من المصحف الشهر الماضي خارج المسجد المركزي في ستوكهولم كما نظم مظاهرة أمام السفارة العراقية و قال إنه سيحرق المصحف ،لكنه لم يفعل ذلك.

وذكرت وكالة الهجرة أنها تعيد فحص وضعه كمهاجر بعد أن تلقت معلومات من السلطات السويدية تتيح مبرراً لفحص ما إذا كان يتعين إلغاء وضعه في السويد.

وقال متحدث باسم الوكالة في بيان إنه "إجراء قانوني يتم اتخاذه عندما تتلقى وكالة الهجرة السويدية مثل هذه المعلومات، ومن السابق لأوانه قول أي شيء عن نتيجة القضية"، مضيفاً أنه ليس بوسع الوكالة ذكر أي تفاصيل أخرى بسبب مسائل تتعلق بالسرية.

وكالة الأنباء السويدية أفادت بأن موميكا لديه تصريح بالإقامة المؤقتة في السويد ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في عام 2024 لكن الوكالة تعيد النظر في موضوعه الآن.

وتصاعدت التوترات بين السويد ودول عدة في الشرق الأوسط بعدما نظّم اللاجئ العراقي تحركين عمد خلالهما إلى تدنيس القرآن.

وأمرت الحكومة السويدية الخميس وكالة حكومية بتعزيز قدرة البلاد على منع "الإرهاب" في أعقاب احتجاجات على تحركين تخللهما إحراق نسخ من القرآن.

وقال رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون في بيان نُشر على إنستغرام ان "الأحداث المدمرة الأخيرة زادت من المخاطر بالنسبة للسويد".

وبحسب كريسترسون "انتقلنا بحسب جهاز الأمن السويدي من هدف مشروع للهجمات الإرهابية إلى هدف ذي أولوية" واصفاً الوضع بأنه "خطير للغاية"