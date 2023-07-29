واشنطن تؤكد: لم نفرض عقوبات على مصارف عراقية

أكدت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، اليوم السبت، انه لم يتم فرض عقوبات على أي من البنوك العراقية.

وقالت رومانوسكي في تغريدة عبر تويتر، ، "شاركت امس بمكالمة بين وزارة الخزانة الامريكية والبنك المركزي العراقي حول الاجراءات الامريكية الاخيرة بتقيد 14 بنكا عراقيا من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال".

وأضافت: "اتخذ البنك المركزي العراقي الإجراءات المناسبة والسريعة. لم يتم فرض عقوبات على أي من البنوك العراقية. سنواصل عملنا لتحسين الامتثال لأنظمة AML/CFT ورقمنة الاقتصاد العراقي مع شركائنا في البنك المركزي".