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القضاء يعلن القبض على عدد من المضاربين بالعملة الوطنية


أعلن مجلس القضاء الأعلى،، القبض على عدد من المضاربين بالعملة الوطنية.

وذكر بيان للمجلس ، أنه "باشراف محكمة تحقيق الكرخ الثالثة وبالتنسيق مع فريق عمل من جهاز الامن الوطني ومكتب مكافحة غسل الاموال العراقي ودائرة مراقبة الصيرفات في البنك المركزي العراقي تم القبض على متهمين يقومون بنشاطات مصرفية مشبوهة واعترفوا بقيامهم باتخاذ شركات ممارسة اعمال تجارية كغطاء لتهريب العملة الى خارج العراق".

وأضاف، أنه "تم مداهمة هذه الشركات بمناطق متفرقة من بغداد وتم ضبط مبالغ مالية تقدر بخمسة عشر مليون دولار وتم ايداعها لدى البنك المركزي بعد قيام مكتب مكافحة غسل الاموال بتقديم تقاريره المتضمنة وجود شبهات غسل اموال بطريقة احتكار عملة الدولار بهذه الطريقة".

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