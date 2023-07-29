خلل مفاجئ بمنظومة الكهرباء وإطفاء شبه تام بعدة محافظات

أصاب خلل مفاجئ، اليوم السبت، منظومة الكهرباء وأدى لإطفاء شبه تام بعدة محافظات عراقية بينها النجف الأشرف.

وقال مصدر صحفي في محافظة البصرة، إن "المنطقة الجنوبية من المحافظة تعرضت لانقطاع تام بالطاقة الكهربائية".

وأضاف، أن "حريقاً نشب في محطة البكر والذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن محافظة البصرة بالكامل لأكثر من 15 دقيقة".

وذكر، أن "البصرة تمتلك 13 محطة كهربائية، وتنتج أكثر من 5 الاف ميكا واط، واي عطل بالمنظومة الكهربائية سيؤثر مباشرة على محافظتي ذي قار وميسان"، لافتاً الى أن "المحافظتين الأخيرتين تعرضتا لإطفاء تام بالطاقة الكهربائية".

بدوره، مصدر صحفي نينوى، أكد، أن "التيار الكهربائي في مدينة الموصل انقطع في وقت محدد".

وقال المصدر، إن "المنظومة الكهربائية في مدينة الموصل بمحافظة نينوى تعرضت لإطفاء كامل، في وقت محدد".

الى ذلك، أكد مصدر صحفي النجف، هي الأخرى، "انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة بشكل كامل".

من جانبه، مصدر صحفي في كربلاء المقدسة، بين أن المحافظة تعرضت لإطفاء تام بالتيار الكهربائي.