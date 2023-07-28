بكمينين محكمين… الاستخبارات العسكرية تطيح بأرهابيين اثنين في الانبار

اطاحت الاستخبارات العسكرية بأرهابيين اثنين في محافظة الانبار.

وذكر بيان المديرية في بيان انه :" بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة ، بالتعاون مع القوات الامنية الماسكة للأرض ، تم نصب كمينين محكمين في سيطرتي الصقور والتحدي، أسفرا عن القاء القبض على أرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في قضاء الفلوجة، وقد جرى تسليمهما الى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً" .