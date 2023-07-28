وزيرة الاتصالات توضح موقف الوزارة بشأن ظهور المسيئين في القنوات الفضائية

اعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري رفضها أية اساءة تستهدف مكانة المرأة العراقية ، مؤكدة انه ليس من صلاحيات الوزارة اتخاذ الاجراءات القانونية ومنع ظهور من يسيء في القنوات الفضائية ،انما يقع على عاتق هيئة الإعلام والاتصالات.

وقالت في بيان :" بعد أن وردت الينا مناشدة من قبل رجل الدين السيد محمد الشريفي يطلب فيها بيان موقفنا بمنع ظهور إحدى الاعلاميات التي سبق وأن اشهرت ممارسات خارجة عن الاداب والذوق العام ولا تمت للمرأة العراقية باي صلة فضلاً عن تضليل المواطنين بمعلومات مغلوطة عن قواتنا الامنية ، نؤكد بهذا الصدد انه في الوقت الذي نؤيد ونقف إلى جانب ماتناوله السيد الشريفي، نعّبر عن رفضنا القاطع لاي اساءة تستهدف مكانة المرأة العراقية ودورها في بناء المجتمع ولكل المحاولات التي تؤسس لانقسامه ".

ونوهت الى :" أن مسؤولية أتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ليست من صلاحيات وزارة الاتصالات ، انما تقع على عاتق هيئة الاعلام والاتصالات التي نشد على ايدي اخوتنا القائمين عليها باتخاذ كافة الاجراءات التي تضع حداً لكل من يحاول الإساءة إلى مجتمعنا ويستهدف مكوناته وقيمه النبيلة".