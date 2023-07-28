الداخلية : القبض على المعتديتين على ضابط مرور وايداعهما التوقيف

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على المعتديتين على ضابط مرور في بغداد.

وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان :" ان قيادة شرطة بغداد الكرخ القت القبض على المعتديتين على ضابط المرور ، وفق مذكرة قبض قضائية ،وتم ايداعهما التوقيف ".

وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرتي قبض بحق المعتديتين على ضابط مرور في منطقة الحارثية ببغداد.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر امرأتين تعتديان على احد ضباط شرطة المرور في بغداد.

واكدت وزارة الداخلية استمرار دوائرها المختصة بـاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الامرأتين ، نافية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسوية موضوع الاعتداء.