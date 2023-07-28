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في تغريدة له ... الشيخ جلال الدين الصغير يرد على كتاب امانة مجلس الوزراء حول التنوع الاجتماعي ( الجندر )


 

رد امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء حول التنوع الاجتماعي الجندر 

وقال سماحته في تغريدة له لم تكن الامانة العامة لمجلس الوزراء بحاجة الى التوضيح الذي أصدرته بشأن مرادها من التنوع الاجتماعي (الجندر)، فمع انه لا علاقة له بالدقة أبداً،

واضاف بل استطيع ان أؤكد على ان التعريف الذي قدمته في بداية بيانها كان هو المعنى المحذور والمذموم منه تماما، وهو عين ما سبق لمنظري الجندر ومؤسسي مقولته ان عرفوه، ولكن كان بإمكانهم أن يصدروا تعميماً يمنعون بموجبه دوائر الدولة من العمل بكل ما يخالف ثوابت الاسلام في اعتبار الاسرة مكونة من امرأة ورجل فحسب وفقا لما ورد في الدستور العراقي النافذ.

او قل كان بامكانهم الاعتذار عما ورد في تعميماتهم وتوجيهاتهم في مجال النوع الاجتماعي لانه يخالف ثوابت الاسلام وقيم الشعب العراقي الاصيلة، فالاعتذار أخف وطأة من التبرير وانفع في معالجة الازمات.

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في تغريدة له ... الشيخ جلال الدين الصغير يرد على كتاب امانة مجلس الوزراء حول التنوع الاجتماعي ( الجندر )
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