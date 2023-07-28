رئيس الجمهورية يعزي بذكرى عاشوراء: نستعيد معها معاني التضحية والبطولة

عزى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الجمعة، بذكرى استشهاد الامام الحسين (ع)، فيما أشار الى انه نستعيد معها معاني التضحية والبطولة.

وقال رشيد في يبان إنه "يُحيي شعبنا خلال هذه الأيام شعائر ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام والكوكبة الطاهرة من آل بيته وأنصاره في واقعة الطف في العاشر من محرم الحرام".

وأضاف، ان "هذه الذكرى المؤلمة والملهمة التي نستعيد معها معاني التضحية والبطولة، في الدفاع عن مبادئ العدل والإيمان بمواجهة الطغيان، هي ذكرى تمدنا بالقيم العظيمة وتجدد في الأجيال العزم والإصرار على التمسك بتلك القيم التي ترسخت بالشهادة والحرية والكرامة الإنسانية".

وتابع :"إننا نستعيد ذكرى البطولة في عاشوراء فنستعيد معها الاعتزاز بشرف المواقف النبيلة، وتتأكد في وجداننا إرادة العمل من أجل بناء العراق الديمقراطي العادل، العراق الذي يحيا فيه الجميع بمساواة متنعمين بخيراته وحريصين على رفعته وعزته وسيادته".

واختتم رشيد، :"السلام على الأرواح السامية التي تعطرت بالشهادة، السلام على المضحين من أجل الحق، ولنعمل وننتصر لقيم العدل والكرامة من خلال تعزيز وحدتنا الوطنية لبناء العراق وخير وأمان العراقيين".