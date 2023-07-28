اندلاع حريق كبير في المدينة القديمة بمحافظة كربلاء المقدسة

افاد مراسل وكالة انباء براثا باندلاع حريق كبير في شارع الأمام علي بالقرب من منطقة مابين الحرمين في كربلاء المقدسة.

وقال المراسل ان "حريقا اندلع في شارع الامام علي بالقرب من منطقة مابين الحرمين في كربلاء المقدسة"، موضحا ان "فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث للسيطرة عليه واخماده".

وأضاف: "سبب الحريق بحسب مصادر اولية عبارة عن انفجار قناني غاز بسبب أرتفاع درجات الحرارة، دون معرفة حجم الخسائر الناتجة عن الحادث لغاية الان".