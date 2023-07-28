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الداخلية تعلن ضوابط نسبة تظليل العجلات وأجورها وتحدد الفئات المشمولة


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن ضوابط نسبة تظليل العجلات وأجورها وتحدد الفئات المشمولة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حددت اللجنة التظليل بنسبة 30% مقابل تسديد مبلغ أجور قدره (2,500,000) مليونان وخمسمئة ألف دينار".

وأضافت: "اذا كانت نسبة التظليل 40% فيكون مبلغ تسديد الأجور (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمئة دينار".

وأشارت الوزارة الى انه "تكون نسبة التظليل 50% مقابل تسديد مبلغ أجور قدره (5,000,000) ملايين دينار على أن يتم إصدار موافقة لهذه العجلات المشمولة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لقاء الأجور المحددة".

وبينت: "عدم جواز تظليل زجاج المركبة الأمامي وأن لا يكون عاكساً للصورة".

وأوضحت الوزارة: "لا يجوز منح موافقات تظليل مركبات لسيارات الأجرة والباصات وحافلات النقل العامة الداخلية بأنواعها كافة، فضلا عن مركبات الحمل ونقل البضاعة لجميع أنواعها".

ولفتت: "السماح بوضع ستائر نسيجية للحافلات السياحية سعة (40 راكباً فأكثر) التابعة للشركات السياحية المسجلة أصولياً والمخصصة للنقل العام الخارجي على أن لا يقل عدد ركابها عن (10 أشخاص) خلال فترات العمل".

وبينت الوزارة: "ستعمل مديرية المرور العامة على جباية جميع الأجور الواردة في هذه الضوابط وتسجيل إيراد نهائي لخزينة الدولة"، موضحة انه "سيكون هناك نظام إلكتروني خاص بعملية التظليل".

وختمت: "شملت ضوابط اللجنة أيضاً العجلات التابعة للرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات ومن بدرجتهم ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين والمستشارين ورؤساء البعثات الدبلوماسية".

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الداخلية تعلن ضوابط نسبة تظليل العجلات وأجورها وتحدد الفئات المشمولة
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