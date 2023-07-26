السجن 15 عاماً بحق مجرم عن جريمة "الدكة العشائرية" في بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق أحد المجرمين عن جريمة (الدكة العشائرية).

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ، أن "المجرم أطلق النار بواسطة بندقية كلاشنكوف على منازل مواطنين في مدينة الصدر بقصد الدكة العشائرية نتيجة حدوث خلاف بينهما".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

كما أصدرت محكمة جنايات بابل، حكما بالسجن المؤبد بحق احد تجار المخدرات عن جريمة الاتجار ببيع المواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المجرم القي القبض عليه وبحوزته (15) الف حبة مخدرة"، مبينا أنه "تم مصادرة السيارة المستخدمة بنقل المخدرات".

وتابع أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".