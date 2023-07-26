اعتقال متهم بتعقيب المعاملات وضبط وصولات شراء وهمية في مستشفيين بواسط

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، ضبط وصولات شراءٍ وهميَّةٍ ومخالفاتٍ في صيانة ونصب أجـهزةٍ في مُستشفيّين حكوميّين بمُحافـظة واسط، فيما أشارت الى ضبط مُتَّهمٍ بتعقيب المعاملات في بلديَّـة الكوت.

وذكرت الدائرة في بيان أنَّ" الفريق، الذي انتقل إلى مستشفى الصويرة العام، ضبط أصل معاملة شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ تعود إلى شهر كانون الأول من العام 2022، تمَّت بصورةٍ مخالفةٍ للضوابط والتعليمات، مُوضحةً أنَّ أعمال التحرّي عن صحَّة وصولات الشراء والمبالغ المذكورة التي قام بها مُديريَّة تحقيق بغداد ومكتبا تحقيق الهيئة في النجف والـديوانيَّة توصَّلت إلى أنَّ قسـماً من تلك الوصولات "وهـميَّة" وأنَّ المكاتب والعناوين المذكورة فيها، لا وجود لها على أرض الواقع".

وأضافت إنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق واسط كشف مُخالفاتٍ في صيانة ونصب أجهزة التبريد في مُستشفى الزهراء التعليميّ في الكوت"، مُوضحة أنه "تمَّ تنصيب أجهزةٍ مُستعملةٍ في قسم الحروق في المُستشفى على أساس أنَّها جديدة".

ولفتت الدائرة إلى "إحالة العمل من قبل مُدير المُستشفى إلى متعهدٍ بشكلٍ مباشرٍ"، مُبيّنةً أنَّ "المدير وبعد إكمال العمل أصدر أمراً إداريّاً صوريّاً بتأليف لجنة التنفيذ، ومارس الضغوط على لجنة الاستلام؛ لغرض استلام العمل رغم عدم مطابقته للمُواصفات".

وتابعت، "في مُديريَّة بلديَّة الكوت، تمَّ ضبط أحد الأشخاص؛ لقــيامـه بتعـقـيـب المُـعامـلات دون وجـود وكـالـةٍ رســميَّـةٍ تُـخـوّلـه بذلك أو صفة قانونيَّة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ ضبط معاملةٍ تعود لأحد المراجعين بحوزة المُتَّهم، الذي تمَّ عرضه على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفه وفتح دعوى جزائيَّـة بحقّهِ".