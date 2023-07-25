الحشد الشعبي يطيح باحد ارهابيي داعش شرق الموصل

ألقت قوة من استخبارات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، القبض على أحد عناصر فلول داعش الإرهابي شرق الموصل مركز محافظة نينوى.
وذكر بيان لاعلام الحشد ؛ان عملية القبض تمت "بعد جهد استخباري ومتابعة دقيقة واستحصال الموافقات القضائية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حيث تمكنت القوة من اعتقال الإرهابي في أحد المداخل الرئيسة شرق مدينة الموصل".
وأضاف انه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقل".
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