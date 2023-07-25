يارالله يناقش في كربلاء المقدسة الاستعدادات الأمنية لزيارة العاشر من محرم الحرام

ناقش رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يارالله، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات الأمنية لزيارة العاشر من محرم الحرام.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء أن "محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي استقبل رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبدالامير يارلله والوفد المرافق له الذي ضم نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي والقادة العسكريين في رئاسة اركان الجيش وبحضور قائد عمليات كربلاء المقدسة وقائد شرطة كربلاء وقائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي والمشرف العام على فرقة العباس (عليه السلام) القتالية".

واوضح البيان أنه "تمت مناقشة الاجراءات والاستعدادات الامنية التي تتخذها المحافظة لاستقبال زيارة العاشر من محرم الحرام".