هيئتا النزاهة والاعلام توقعان بروتوكول تعاون مشترك لمكافحة الفساد وتعزيز الاعلام الرقابي

وقعت هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة الاعلام والاتصالات اليوم الثلاثاء في العاصمة بغداد ، اوسع بروتوكول تعاون مشترك في اطار مكافحة الفساد وتعزيز ميدان الاعلام الرقابي.

وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ، في مؤتمر صحفي مشترك ، " لادولة مع وجود الفساد، و لا مكافحة للفقر والمخدرات بوجود الفساد ايضا "، مثمنا دور ودعم القضاء العراقي الشريك الاساس الفاعل لهيئة النزاهة في مكافحة الفساد.

واوضح ، ان " المواطن والشخص المخبر على ملفات فساد ، هو مخير بالكامل لاخفاء اسمه او اظهاره ".

بدوره اكد رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي المؤيد ، ان دور الاعلام العراقي كبير ومؤثر في معركة مكافحة الفساد ، وهو مساند وكاشف عن ملفات الفساد الحقيقية "، مبينا ان " هناك صندوقا اسود داخل الهيئة فيه الكثير من الملفات التي سنكشفها خلال الفترة المقبلة "