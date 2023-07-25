وكيل وزارة الخارجيَّة يبحث مع السفير التركيّ حصة العراق العادلة والمنصفة من مياه نهريّ دجلة والفرات

بحث وكيل وزارة الخارجيَّة لشُؤُون التخطيط السياسيّ هشام العلوي مع سفير الجُمْهُوريَّة التركيَّة في بغداد علي رضا گوناي أهمّيَّة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه لضمان حصة العراق العادلة والمنصفة من مياه نهريّ دجلة والفرات.

وقالت وزارة الخارجية في بيان" ان العلوي،التقى گوناي، حيث تم بحث مسار العلاقات الثنائيَّة التي تجمع البلدين، وسُبُل العمل على تعزيزها في مُختلِف المجالات بما يضمن مصالح الشعبين الصديقين، فضلاً عن مُناقشة بعض القضايا الإقليميَّة والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك .

واشار البيان" انه تم عرض شكاوى وطلبات المواطنين العراقيين الراغبين في زيارة ⁧‫تركيا والمقيمين فيها، مُؤكَّداً أهمّيَّة تسهيل منح سمات الدخول المفردة والمتعددة لتشجيع السياحة بين البلدين.

واضاف"كما تم التداول حول التحضيرات الجارية لتنفيذ زيارات عالية المُستوى لمسؤوليّ البلدين، وتأكيَّد أهمّيَّة عقد إجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بحضور رئيسيّ حكومتيّ البلدين.

من جهته، ابدى السفير التركيّ استعداده للتعاون مع وزارة الخارجيَّة لتعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، مُؤكَّداً حرص بلاده على دعم العراق لتطوير البنى التحتيَّة في قطاعات الزراعة والمياه والنقل والصناعة والسياحة، وتحفيز الشركات التركيَّة لإقامة شراكات مع الشركات العراقيَّة وتنشيط القطاع الخاص.