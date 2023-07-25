الشيخ الخزعلي وبافل طالباني يؤكدان الحاجة لإنجاز خطط الحكومة بتقديم الخدمات

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ورئيس حزب الإتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، الحاجة لإنجاز خطط الحكومة في الإعمار وتقديم الخدمات.

وقال المكتب الإعلامي لأمين عام حركة عصائب أهل الحق في بيان:" ان الشيخ الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد اليوم، طالباني وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الأخيرة وتأثيراتها على الدولة العراقية بشكل عام، والأداء الحكومي تجاهها، وأهمية التعامل بحكمة مع الأحداث بعيداً عن الإنفعالات وردود الأفعال غير المدروسة".

وأشاد الجانبان بالوقت ذاته بالخطوات الأخيرة للحكومة في الوقوف بحزم أمام الإساءات لقدسية القرآن الكريم والعَلَم العراقي .

وأكدا خلال اللقاء، حاجة العراق لاستمرار الاستقرار على جميع المستويات، لإنجاز الخطط الحكومية المرسومة في مجالات تقديم الإعمار والخدمات إلى الشعب العراقي.