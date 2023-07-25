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رئيس الجمهورية يتلقى دعوة رسمية لزيارة أذربيجان


 تسلّم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد رسالة خطيّة من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتلقى فيها دعو رسمية لزيارة اذربيجان.

وذكر المكتب الاعلامي للرئاسة في بيان" جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية ، اليوم الثلاثاء في قصر بغداد، سفير جمهورية أذربيجان لدى العراق نصير ممدوف، ووجه الرئيس علييف، في رسالته، دعوة للرئيس لزيارة جمهورية أذربيجان، مؤكدا أن المفاوضات والاجتماعات التي سنجريها خلال الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات وتعميق التعاون لخلق فرص شراكة جديدة.

وعبّر الرئيس عن شكره وتقديره للدعوة الكريمة، مؤكدا تلبيتها في أقرب فرصة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والطاقة تحقيقاً لمصالح البلدين.

وأعرب السفير عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون وبما يؤمّن تطلعات وآمال الشعبين العراقي والأذري في التقدم والازدهار.

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