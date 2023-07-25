الأخبار

استقدام عضو بمجلس محافظــة كــربلاء سابقاً لعدم كشف ذمته المالية


أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، صدور أمر استقدامٍ بحق عضوٍ في مجلس محافظة كربلاء سابقاً؛ لعدم تقديمه استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، ووجود شبهات تضخُّمٍ في أمواله.

وذكرت الهيئة في بيان ، أنَّ "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة كربلاء قرَّر استقدام عضو مجلس المحافظة سابقاً؛ بعد امتناعه عن تقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للسنوات (2013 و2014 و2017)، فضلاً عن وجود شبهات تضخُّمٍ في أمواله، وامتلاكه هو وأبناؤه أسهماً في عقارات ذات قيمةٍ ماليَّةٍ عاليةٍ، حسب التقرير الفني لدائرة الوقاية.

وأضافت إنَّ "التحرّيات توصَّلت إلى أنَّ لدى المُتَّهم قبَّاناً أهلياً للحمولات الثقيلة، ومؤسَّسة للبيع بالنقد والتقسيط في كربلاء، تبيَّن أنها غير مُسجَّلةٍ، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم لم يذكر العقارات التي يمتلكها في تقارير كشف الذمَّة".

وتابعت إنَّه، "بعد موافقة رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة على طلب الشكوى بحقّ المُتَّهم، وتدوين أقوال الممثل القانونيّ للهيئة؛ قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ استقدام المشكو منه؛ استناداً إلى أحكام المادة (19/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالفيديو ..... ليلة في المطعم التركي .. موعد السرايا والقوات بحضور الارتال والقاذفات هذا ما حصل اول امس
استقدام عضو بمجلس محافظــة كــربلاء سابقاً لعدم كشف ذمته المالية
البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة
السوداني يؤكد سياسة التوازن في المنطقة
القبض على تاجر مخدرات في الأنبار
زيدان يؤكد استقلالية السلطة القضائية بموجب الدستور.
طف الحُسين مدرسة الأحرار
اجتماع أمني يناقش حصر السلاح بيد الدولة
المالية النيابية : هذه نتائج الاجتماع مع محافظ البنك المركزي حول " سعر صرف الدولار "
رئيس الوزراء: الإساءة للقرآن الكريم لا تمثل اي قيمة لحرية التعبير وتؤسس للكراهية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك