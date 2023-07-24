السوداني يؤكد سياسة التوازن في المنطقة

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سياسة التوازن في المنطقة .

وقال السوداني في مؤتمر صحفي مع نظيره الاردني بشر الخصاونة:"نحن امام ملفات مهمة تتعلق بالامن الاقتصادي والصحي والغذائي, مضيفا اكدنا اهمية التنسيق لاحباط اي محاولة للاخلال بالامن من بقايا الارهاب .

وشدد, على ضرورة استمرار التواصل بين البلدين لمواجهة تحدي المخدرات ,مشيرا الى ان الاردن ساحة مكملة ومندمجة مع الاقتصاد العراقي ونطمح لتوسعة التعاون ".

واضاف:" نحن داعمون للتعاون بين القطاع الخاص العراقي والاردني والاستثمار في كل المشاريع و اكمال الخطى لتنفيذ المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين ".

وتابع:" ان المدن الصناعية والاقتصادية مكملة لمشرووع طريق التنمية الواعد الذي يوفر مسارا اقتصاديا مهما للمنطقةوالعالم".

واكد, اهمية نشاط قطاع الاعمال والتجارة الحرة وتسهيل منح التاشيرات,مضيفا بحثنا تفعيل مخرجات القمة الثلاثية الاخيرة بين العراق والاردن ومصر مشيرا الى هناك مشاريع ومقترحات واعدة ستعود بالنفع على الدول الثلاث".

وقال :"اكدنا موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينة ورفض ممارسات الاحتلال وتكرار التجاوز على المصحف الشريف".