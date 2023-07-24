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القبض على تاجر مخدرات في الأنبار


أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الاثنين، القبض على تاجر مخدرات في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان إن" قوة من أبطال مكافحة مخدرات الأنبار نفذت عملية أمنية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات في الأنبار مصنف من الخطرين في العراق بكمين محكم بالجرم المشهود متلبس بحيازة 115.000 مئة وخمسة عشر ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة".

وأضاف البيان، أنه" تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقا للقرارات القضائية لينال جزاءه العادل".

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