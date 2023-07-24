زيدان يؤكد استقلالية السلطة القضائية بموجب الدستور.

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، استقلالية السلطة القضائية

وذكر إعلام القضاء في بيان ، أن" زيدان ألقى اليوم، محاضرة في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية/ كلية الدفاع الوطني، بحضور وزير الدفاع ثابت العباسي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله وعدد من القادة العسكريين وطلاب كلية الدفاع الوطني".

وأضاف، أن" المحاضرة التي ألقاها زيدان، كانت بعنوان (السلطة القضائية ودورها في إدارة الدولة)، وأكد خلالها استقلالية السلطة القضائية بموجب الدستور مشيرا الى الدور الذي قام به القضاء في بناء العراق الجديد بعد 2003"