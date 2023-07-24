اجتماع أمني يناقش حصر السلاح بيد الدولة

ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا للجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة.

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي أنه "استنادا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا للجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة".

وجرى خلال الاجتماع، "بحث آليات تفعيل مهام اللجنة ودعم وزارة الداخلية، لتنفيذ أهداف السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة والخطة التنفيذية المتعلقة بهذا الصدد".

وشهد الاجتماع، أيضا "استعراض الإجراءات المتخذة لحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب إيجاز متطلبات نجاح هذه المهمة".

وأكد الأعرجي، على "أهمية عمل اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، مشيرا إلى اهتمام رئيس مجلس الوزراء بنجاحها، لأنه يمثل ركيزة أساسية في البرنامج الحكومي، مشددا على ضرورة أن تتحلى الجهات الأساسية والساندة لهذه المهمة بالصبر والجدية و الموضوعية في إجراءات تنفيذ مسؤوليات الفرق التنفيذية لمحاور السياسة المقصودة، وكذلك الاهتمام بالجوانب التنظيمية و الإجراءات التنفيذية ، فضلا عن إعداد التقارير الدقيقة حول هذا الملف لعرضها أمام السيد رئيس مجلس الوزراء".

وأشار الأعرجي، إلى "أهمية دور شيوخ العشائر العراقية والقيادات الدينية والسياسية في دعم تنفيذ هذه السياسة التي تسهم بشكل مباشر بتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".

وتقرر خلال الاجتماع، "التوجيه بتعاون جميع الأطراف لتطوير التقرير الفصلي لعمل اللجنة، تمهيدا لعرضه أمام رئيس مجلس الوزراء".