الأخبار

اجتماع أمني يناقش حصر السلاح بيد الدولة


ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا للجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة.

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي أنه "استنادا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا للجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة".

وجرى خلال الاجتماع، "بحث آليات تفعيل مهام اللجنة ودعم وزارة الداخلية، لتنفيذ أهداف السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة والخطة التنفيذية المتعلقة بهذا الصدد".

وشهد الاجتماع، أيضا "استعراض الإجراءات المتخذة لحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب إيجاز متطلبات نجاح هذه المهمة".

وأكد الأعرجي، على "أهمية عمل اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، مشيرا إلى اهتمام رئيس مجلس الوزراء بنجاحها، لأنه يمثل ركيزة أساسية في البرنامج الحكومي، مشددا على ضرورة أن تتحلى الجهات الأساسية والساندة لهذه المهمة بالصبر والجدية و الموضوعية في إجراءات تنفيذ مسؤوليات الفرق التنفيذية لمحاور السياسة المقصودة، وكذلك الاهتمام بالجوانب التنظيمية و الإجراءات التنفيذية ، فضلا عن إعداد التقارير الدقيقة حول هذا الملف لعرضها أمام السيد رئيس مجلس الوزراء".

وأشار الأعرجي، إلى "أهمية دور شيوخ العشائر العراقية والقيادات الدينية والسياسية في دعم تنفيذ هذه السياسة التي تسهم بشكل مباشر بتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".

وتقرر خلال الاجتماع، "التوجيه بتعاون جميع الأطراف لتطوير التقرير الفصلي لعمل اللجنة، تمهيدا لعرضه أمام رئيس مجلس الوزراء".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يؤكد سياسة التوازن في المنطقة
القبض على تاجر مخدرات في الأنبار
زيدان يؤكد استقلالية السلطة القضائية بموجب الدستور.
طف الحُسين مدرسة الأحرار
اجتماع أمني يناقش حصر السلاح بيد الدولة
المالية النيابية : هذه نتائج الاجتماع مع محافظ البنك المركزي حول " سعر صرف الدولار "
رئيس الوزراء: الإساءة للقرآن الكريم لا تمثل اي قيمة لحرية التعبير وتؤسس للكراهية
بدء المباحثات الرسمية لاجتماعات اللجنة العراقية الأردنية المشتركة
وزير النفط يبحث مع نظيره الأردني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها
النزاهة تحبط محاولة صرف 900 مليون دينار بمعاملات وهمية وتكشف خروقات بتوزيع الاراضي في صلاح الدين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك