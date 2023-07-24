النزاهة تحبط محاولة صرف 900 مليون دينار بمعاملات وهمية وتكشف خروقات بتوزيع الاراضي في صلاح الدين

احبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، محاولة صرف قرابة (900) مليون دينارٍ بمعاملات شراءٍ وهميَّةٍ في دائرة صحَّة محافظة صلاح الدين، فيما ضبطت (70) معاملة واسماً وهمياً لتخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ في المحافظة.

وذكرت الهيئة في بيان ،ان " مكتب تحقيق صلاح الدين أوقف صرف مبلغ (863,450,000) دينارٍ بموجب معاملات شراءٍ وهميَّةٍ في دائرة الصحَّة في المُحافظة، مُشيرةً إلى ضبط (166) وصل شراءٍ فارغاً صادراً عن عدَّة مكاتب ومال في عجلة أحد مُوظَّفي الدائرة، مُبيّنةً أنَّ الوصولات كانت مُهيَّأة ومُعدَّة؛ لتنظيم معاملات صرفٍ وهميَّـةٍ".

وأوضحت أنه "تمَّ استخدام (18) وصلاً منها؛ لغرض محاولة صرف المبلغ المذكور قبل أن يتمَّ إحباطها من قبل الهيئة، مُنوّهةً بـأنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر إصدار أمر قبضٍ بحقّ اثنين من مُوظَّفي الدائرة وفق المادة (340) من قانون العقوبات".

وأضافت إنَّ "ملاكات المكتب كشفت خروقاتٍ رافقت عمليَّة توزيع قطع أراضٍ سكنيَّةٍ من قبل مُديريَّة بلديَّة الدور بموجب محضر التخصيص لتوزيع الأراضي لشرائح الشهداء والجرحى والموظَّفين والصحفيّين، مُشيرةً إلى أنَّ عمليَّات التحرّي والتدقيق التي قامت بها الملاكات أفضت إلى ضبط (9) معاملات تخصيصٍ وهميَّة لم يتم تدقيقها من قبل اللجنة المُختصَّة خُصِّصَت لها أرقام قطع سكنيَّـة".

وتابعت إنَّه "تمَّ اكتشاف (61) اسماً وهمياً تمَّ إدراجها دون وجود معاملةٍ وخُصِّصَت لهم قطع أراضٍ؛ بالرغم من كونهم ليسوا من الشرائح المشمولة بالتخصيص، مبيِّنةً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ مُدير بلديَّة الدور ومسؤول قسم الأملاك فيها، ورئيس لجنة تدقيق المعاملات، وعضوين في لجنة التدقيق وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".