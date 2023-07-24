السوداني يجتمع مع نظيره الأردني في بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الذي وصل عصر اليوم إلى العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن الأخير "أجرى مراسم استقبال رسمية للضيف، عُزف خلالها النشيدان الوطنيان، واستعراض حرس الشرف".

وفور انتهاء مراسم الاستقبال، عقد السوداني، وفق البيان، "اجتماعاً ثنائياً مع الخصاونة، فيما ستبدأ بعد ذلك المباحثات الرسمية بين الجانبين، ضمن الاجتماعات الموسعة للّجنة العراقية الأردنية المشتركة، التي ستتناول عدداً من الملفات الاقتصادية والتعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين".