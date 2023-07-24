السجن المؤبد لإرهابي اشترك بعمليات ضد القوات الأمنية في الأنبار

اصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق ارهابي لانتمائه لما يسمى بـ"الشرطة العسكرية" في تنظيم داعش الارهابي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء، في بيان أن "محكمة جنايات الانبار أصدرت حكما بالمؤبد بحق الارهابي (ع) عن جريمة الانتماء الى تنظيم داعش الارهابي والعمل معهم فيما يسمى (بالشرطة العسكرية) واشتراكه بعدة عمليات ضد القوات الامنية المتواجدة في مناطق الصكار وقضاء الرطبة".

وأشار إلى أن "المحكمة اصدرت حكمها على المجرم وفقا لإحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /3و5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".