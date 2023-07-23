وزير النقل يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب حريق التاكسي النهري على ضفاف دجلة

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تشكيل لجنة تحقيقية مختصة لمتابعة وتقصي أسباب الحريق الذي نشب في عدد من زوارق التاكسي النهري في بغداد.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وجه بشكل عاجل بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة لمعرفة ملابسات الحريق الذي التهم ستة زوارق نهرية تعمل ضمن مشروع التاكسي النهري على ضفاف نهر دجلة، والعائدة لقسم النقل النهري في الشركة العامة للنقل البحري"، مشيرا الى "تمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده".

وأضاف البيان، ان "الحادث اسفر عن إصابة خمسة موظفين من شركة النقل البحري بجروح طفيفة، نقلوا على أثرها الى المستشفى، فيما غادر ثلاثة منهم المستشفى، و لا يزال اثنان يتلقيان العلاج اللازم، وحالتهما مستقرة"، مؤكدا ، "مباشرة اللجان الخاصة الأمنية والفنية بتقصي أسباب الحريق، وستعلن نتائجها فور إنجاز التحقيق".

ونوه البيان إلى أن "وزير النقل وجه بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتقديم المساعدة الواجبة لهم".