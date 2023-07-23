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بافل طالباني يستقبل السيد عادل عبد المهدي ويقول ان العمل المشترك عامل الاستقرار وبناء مستقبل جدير بشعبنا


أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، الأحد، أن التنسيق والعمل المشترك عامل الاستقرار وبناء مستقبل جدير بالشعب.

وقال مكتب طالباني في بيان، إن الأخير "استقبل في دباشان، عادل عبدالمهدي الشخصية السياسية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق".

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان "التباحث حول آخر المستجدات السياسية، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار الجهود والمساعي الوطنية من آجل استتباب الاستقرار وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات".

وأشار طالباني الى "جهود الاتحاد الوطني لتعزيز العمل المشترك واتخاذ الخطوات العملية لازدهار وتقدم البلاد"، وقال: "سياستنا واضحة وهدفنا تقديم الخدمات، وفي سبيل ذلك عملنا منذ البداية لحل المشكلات وكان هدفنا أن يكون الدستور أساسا لحل المشكلات". 

وأضاف: "التنسيق والعمل المشترك عامل الاستقرار وبناء مستقبل جدير بشعبنا الصامد".

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بافل طالباني يستقبل السيد عادل عبد المهدي ويقول ان العمل المشترك عامل الاستقرار وبناء مستقبل جدير بشعبنا
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