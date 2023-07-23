مصرف سومر : نعمل وفق القوانين والقواعد المرعية بما يحقق مصالح ‎العملاء والمساهمين ومصلحة الاقتصاد العراقي

عبر مصرف سومر التجاري عن حرصه على حماية مصالح عملائه و رعايتها ،مؤكدا ان كافة ودائع الزبائن مغطاة بالكامل ولا يوجد ما يحول بين الزبون ووديعته..

‎واوضح المصرف في بيان اليوم إشارة الى التطورات الاخيرة في القطاع المصرفي العراقي ، فإن مصرف سومر التجاري إذ يؤكد على استمرار كافة ‎خدماته كالمعتاد .

ويود توضيح مايلي :

‎..إن مصرف سومر التجاري ومنذ تاسيسيه في عام 1999 يعمل وفق القوانين والقواعد المرعية بما يحقق مصالح العملاء والمساهمين ومصلحة الاقتصاد العراقي عموما‎ وحريص على حماية مصالح عملائه و رعايتها ، ونؤكد ان كافة ودائع الزبائن مغطاة ‎بالكامل ولا يوجد ما يحول بين الزبون ووديعته .

.. يعمل مصرف سومر التجاري على تجاوز هذه الازمة باسرع وقت ممكن بالتعاون مع السلطات الرقابية وبرعايتها..‎وفي الوقت الذي يعمل مصرف سومر التجاري وفق قواعد الحوكمة بما يحقق مصالح كافة الاطراف ذات ‎العلاقة، فإنه يؤكد التزامه في كافة معاملاته بالضوابط والتعليمات ذات الصلة.

وتابع بيان المصرف نحن على قناعة أن حرمان المصرف من تعاملات الدولار مسالة مؤقتة، وسيكون قادرا على تجاوز هذه الازمة ‎العابرة بأسرع وقت ممكن.

واختتم المصرف بيانه بالقول نؤكد على انسيابية العمل في كافة فرعنا ، وندعو عملاءنا الى الاطمئنان ونؤكد لهم استمرار خدماتنا ‎لهم كالمعتاد