مصرف سومر : نعمل وفق القوانين والقواعد المرعية بما يحقق مصالح ‎العملاء والمساهمين ومصلحة الاقتصاد العراقي

عبر مصرف سومر التجاري عن حرصه على حماية مصالح عملائه و رعايتها ،مؤكدا ان كافة ودائع الزبائن مغطاة بالكامل ولا يوجد ما يحول بين الزبون ووديعته..
واوضح المصرف في بيان اليوم إشارة الى التطورات الاخيرة في القطاع المصرفي العراقي ، فإن مصرف سومر التجاري إذ يؤكد على استمرار كافة خدماته كالمعتاد .
ويود توضيح مايلي :
..إن مصرف سومر التجاري ومنذ تاسيسيه في عام 1999 يعمل وفق القوانين والقواعد المرعية بما يحقق مصالح العملاء والمساهمين ومصلحة الاقتصاد العراقي عموما وحريص على حماية مصالح عملائه و رعايتها ، ونؤكد ان كافة ودائع الزبائن مغطاة بالكامل ولا يوجد ما يحول بين الزبون ووديعته .
.. يعمل مصرف سومر التجاري على تجاوز هذه الازمة باسرع وقت ممكن بالتعاون مع السلطات الرقابية وبرعايتها..وفي الوقت الذي يعمل مصرف سومر التجاري وفق قواعد الحوكمة بما يحقق مصالح كافة الاطراف ذات العلاقة، فإنه يؤكد التزامه في كافة معاملاته بالضوابط والتعليمات ذات الصلة.
وتابع بيان المصرف نحن على قناعة أن حرمان المصرف من تعاملات الدولار مسالة مؤقتة، وسيكون قادرا على تجاوز هذه الازمة العابرة بأسرع وقت ممكن.
واختتم المصرف بيانه بالقول نؤكد على انسيابية العمل في كافة فرعنا ، وندعو عملاءنا الى الاطمئنان ونؤكد لهم استمرار خدماتنا لهم كالمعتاد
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