هيئة النزاهة : استعادة اموال عراقية مهربة من الخارج قرببا

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية ، عن استعادة اموال عراقية مهربة من الخارج قريبا .

وذكر رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون ، في تصريح صحفي ، ان " مجموعة متهمين مهمين سيأتون قرببا من الخارج ،وسيتم استعادة اموال عراقية اخرى الى الخزينة العامة ، بعد الاتفاق والتنسيق مع القضاء ".

واضاف ، ان " اموالا كثيرة ستعود للخزينة العراقية قريبا ، فضلا عن احد المتهمين بقضية سرقة القرن يدعى " حسين كاوة " الموجود حاليا في الاقليم وسيتم استرداده قريبا الى بغداد "، عادا ان " الاموال العراقية تسرق بطرق متعددة ، ونحن نتحرك بخطى سريعة لان يخضع جميع الفاسدين للقانون".

واوضح ، ان " القضاء لا يحيل ملفات القضايا الى المحكمة المختصة دون اكتمال جميع التحقيقات والإجراءات، التي نحن بصدد اكمالها حاليا ، لينال المتهمون جزاءهم العادل".

وحول ملف سرقات دائرة تقاعد الانبار ،اكد رئيس هيئة النزاهة ، ان " دائرة الوقاية في هيئة النزاهة مازالت تعد التقاربر الفنية النهائية لان الاموال غير محصورة بملف معين، ونحن نتابع مستجدات المعلومات والتحقيق فيها مع المتهم الموقوف ايضا على ذمة قضية اخرى ".

واضاف ، ان " القضية الحالية هي عن الاموال المستحصلة من الرشاوى وعمليات التزوير ومعاملات التقاعد الوهمية ، وهذه جزءً من الاموال المسروقة في قضية مدير دائرة التقاعد في الانبار "