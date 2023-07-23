وزير الداخلية يوجه مديرية التقاعد في الوزارة بالعمل الفوري على إنجاز المعاملات كافة

وجه وزير الداخلية عبدالامير الشمري مديرية التقاعد في الوزارة بالعمل الفوري على إنجاز المعاملات كافة.

وذكرت الوزارة في بيان:" ان الوزير اكد على شريحة المتقاعدين من ضباط ومنتسبي وموظفي وزارة الداخلية بمختلف الفئات سواء من كان منهم تقاعده وجوبي أو على خلفية أسباب صحية أو لأغراض الترقية، وكذلك المتقاعدين من عوائل الشهداء والجرحى الأبطال والفئات الأخرى كافة".

ودعت مديرية التقاعد في وزارة الداخلية شريحة المتقاعدين كافة ممن لديهم نقص في معاملات التقاعد أو تأخير في عدم إنجاز الى مراجعة المديرية لغرض تنفيذ أمر الوزير القاضي بإنجاز المعاملات التقاعدية كافة لمنسوبي الوزارة وفقاً للضوابط القانونية وبما يؤهلهم للحصول على جميع حقوقهم التقاعدية من دون أية عرقلة او تأخير .

وخصصت مديرية التقاعد في وزارة الداخلية رقم الهاتف الآتي ( 07717366633) لتسلم الاستفسارات الخاصة بالمعاملات وعلى مدار الساعة، حيث سيقوم مدير إدارة التقاعد بالرد الفوري على جميع الأسئلة والاستفسارات.

ويأتي هذا الإجراء حرصاً من وزارة الداخلية على حقوق هذه الشريحة التي قدمت الكثير من العطاء في سبيل أمن واستقرار العراق