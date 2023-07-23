السوداني يبحث مع علاوي القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في البلد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع اليوم الاحد مع رئيس حزب الوفاق الوطني العراقي إياد علاوي القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في البلد .

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان" ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى ، اليوم الأحد، رئيس حزب الوفاق الوطني العراقي اياد علاوي وبحث معه القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في البلد، مبينا انه جرى التأكيد على

اهمية تضافر جهود جميع القوى السياسية في دعم برامج الحكومة الخاصة نحو تحقيق التنمية، والارتقاء بالأوضاع العامة، وبما يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي