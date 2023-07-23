السوداني يجدد موقف العراق الثابت في دعم جهود الحوار الوطني في اليمن

جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال استقباله وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك والوفد المرافق له، موقف العراق الثابت في دعم جهود الحوار الوطني في اليمن.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان الأخير "استقبل وزير خارجية اليمن، أحمد عوض بن مبارك والوفد المرافق له، إذ جرى، خلال اللقاء، البحث في مجمل ملفات العلاقة بين العراق واليمن، وسبل تعزيز التعاون المشترك، بما يعزز التنمية الشاملة وأمن المنطقة وازدهارها".

وأكد السوداني"أهمية العلاقة التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين العراقي واليمني"، مجدِّداً "موقف العراق الثابت في دعم جهود الحوار الوطني في اليمن، وكل ما من شأنه إحلال السلام ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد".

وأشار البيان الى ان "الوزير الضيف حمَل رسالة من رئيس الوزراء اليمني تضمنت تحياته رئيس مجلس الوزراء، وثناءه على الدور الريادي للعراق إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والعمل على تقريب وجهات النظر وتدعيم الاستقرار فيها، فضلاً عن الخطوات الواعدة التي تخطوها الحكومة في مسار التنمية والإصلاح".