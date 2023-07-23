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من مكان إحراق المصحف.. عراقيون في السويد يدعمون قرارات الحكومة


اقام عدد من العراقيين المقيمين في السويد، اليوم الاحد، بوقفة تأييد لقرارات الحكومة العراقية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في المكان الذي تم فيه الاعتداء على القرآن الكريم والعلم العراقي.

وكان المهاجر العراقي في السويد، سلوان موميكا، قد أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم الشهر الماضي، قبل أن يقوم الخميس الماضي بدهس نسخة من المصحف أمام سفارة بغداد وتدنيس علم العراق.

وفي وقت لاحق الخميس الماضي، قرر العراق طرد السفيرة السويدية من أراضيه وسحب القائم بالأعمال العراقي من السويد، وفق بيان رسمي، على خلفية قضية حرق القرآن

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