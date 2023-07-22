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15 محافظة تتجاوز حرارتها الـ45 مئوية والبصرة تُسجل نصف درجة الغليان


كشفت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتسجيل 50 درجة مئوية في محافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان إن "طقس اليوم السبت صحو، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد والديوانية 47، ودهوك والسليمانية 43، وصلاح الدين والأنبار وكركوك وبابل 46، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والناصرية والمثنى وديالى 48، البصرة 50".

وأضاف أن "طقس يوم غداً الأحد سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية".

وأشار البيان إلى، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأوضح، أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، في جميع مناطق البلاد".

ولفت إلى، أن "طقس يوم الأربعاء المقبل، سيكون صحواً، إذ ترتفع درجات الحرارة قليلاً في جميع مناطق البلاد".

 

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