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جواز سفر العراق وقائمة الدول التي يتيح دخولها بدون تأشيرة لعام 2023


حاز العراق مؤخراً، على المرتبة الأخيرة كأضعف جواز سفر عربي، حسب عدد وجهات السفر المسموح الوصول إليها من دون تأشيرة مسبقة (29 وجهة فقط)، فيما حلّ في المركز الـ102، أي ما قبل الأخير عالميًا، وذلك بحسب التصنيف العالمي لمؤشر "هينلي" لجوازات السفر للربع الثالث من عام 2023.

ويمكن لحاملي جواز سفر العراق السفر إلى 8 دولة بدون تأشيرة وهذه الدول تشمل ما يلي:

*إيران

*ماليزيا

*جزر كوك

*دومينيكا

*زامبيا

*سورينام

*ميكرونيسيا

*هايتي

في حين أن القائمة أعلاه تتضمن جميع الدول التي تمنح حاملي جواز سفر العراق إعفاءً من شرط الحصول على تأشيرة لدخولها وتسمح لهم بدخول أراضيها بدون الحاجة إلى أية تأشيرات، إلا أنه من المهم ملاحظة أن مدة الإقامة وأغراض السفر المسموح بها في إطار هذا الإعفاء من التأشيرات سوف تخضع للوائح التأشيرة الخاصة بدولة الوجهة. يُنصح مواطنو العراق بالتحقق مما إذا كانوا سيحتاجون إلى تأشيرة في حالة الرغبة في الإقامة لمدة أطول أو في حالة السفر للأغراض الأخرى غير المنصوص عليها في سياسة الإعفاء من التأشيرة لبلد الوجهة.

يمكن لمواطني العراق الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 20 دولة وهي كالآتي:

*الرأس الأخضر

*الصومال

*المالديف

*بالاو

*بوروندي

*بوليفيا

*توغو

*توفالو

*تيمور الشرقية

*جزر القمر

*رواندا

*ساموا

*سيشيل

*كمبوديا

*لبنان

*ماكاو

*مدغشقر

*موريتانيا

*موزمبيق

*نييوي

التأشيرة عند الوصول هي نوع من التأشيرات التي تسمح للمسافرين بالحصول على التأشيرة عند وصولهم إلى المطارات أو منافذ الدخول الحدودية لبلد الوجهة. ومع ذلك فمن المهم ملاحظة أن الرسوم التي يتم دفعها نظير الحصول على التأشيرة عند الوصول ومدة الإقامة التي تتيحها تلك التأشيرة والمتطلبات اللازمة للحصول عليها، كل تلك العوامل قد تختلف تبعًا لبلد الوجهة. عند الوصول إلى الوجهة المقصودة في تلك الحالة سيحتاج المسافرون إلى إكمال الأوراق اللازمة وتقديم أي وثائق مطلوبة. بمجرد منح التأشيرة سوف يتمكن الزوار من دخول وجهة سفرهم والبقاء فيها للمدة والغرض المحددين في التأشيرة.

تصريح السفر الإلكتروني (eTA) لمواطني العراق

يتعين على مواطني العراق التقدم بطلب للحصول على تصريح السفر الإلكتروني (eTA) قبل السفر إلى 1 دولة، وتتضمن قائمة هذه الدول ما يلي:

*سريلانكا

تصريح السفر الإلكتروني (eTA) هو عبارة عن وثيقة إلكترونية مطلوبة من المسافرين المعفيين من التأشيرة، ويمكن الحصول عليه عبر الإنترنت قبل السفر. من المهم ملاحظة أن تصريح السفر الإلكتروني (eTA) ليس تأشيرة، وإنما يمكن اعتباره عملية تحقق مسبق تقوم بها الدول المصدرة لتلك التصاريح للتحقق من المسافرين المعفيين من التأشيرات. يمكن للمسافرين التقديم عبر الإنترنت للحصول على تصاريح السفر الإلكترونية قبل القيام برحلاتهم، وعادةً ما تكون عملية التقديم أسرع وأكثر بساطة من عملية طلب التأشيرات التقليدية، وتتضمن تقديم البيانات الشخصية الأساسية وبيانات السفر ودفع الرسوم عبر الإنترنت. بمجرد الموافقة على منح التصريح، يتم ربطه إلكترونيًا بجواز سفر المتقدم وعادة ما يكون صالحًا لعدة سفرات إلى بلد الوجهة خلال مدة زمنية محددة.

يمكن لحاملي جواز سفر العراق الحصول على تأشيرة إلكترونية (eVisa) قبل السفر إلى 40 وجهة نذكرهم تفصيلًا في القائمة التالية:

*أثيوبيا

*أرمينيا

*ألبانيا

*أنتيغوا وبربودا

*أوزبكستان

*أوغندا

*الأردن

*الإكوادور

*الإمارات العربية المتحدة

*البحرين

*الغابون

*الكاميرون

*باكستان

*بنين

*بوتان

*بوتسوانا

*بوركينا فاسو

*تركيا

*تنزانيا

*جزر البهاما

*جزيرة نورفولك

*جمهورية الكونغو الديمقراطية

*جنوب السودان

*جيبوتي

*زيمبابوي

*ساحل العاج (كوت ديفوار)

*سانت كيتس ونيفيس

*سانت هيلينا

*ساو تومي وبرينسيب

*سلطنة عمان

*سنغافورة

*طاجيكستان

*غينيا

*قيرغيزستان

*كولومبيا

*كينيا

*ليسوتو

*مالاوي

*مولدوفا

*مونتسرات

التأشيرة الإلكترونية هي نوع من التأشيرات التي يمكن التقديم لطلبها والحصول عليها عبر الإنترنت قبل السفر إلى دولة أخرى. من خلال إتاحة عملية التقديم إلكترونيًا فإن الدول التي تقدم خيار التأشيرة الإلكترونية تلغي الحاجة إلى زيارة القنصلية أو السفارة، وفي معظم الحالات يمكن طباعة التأشيرة الإلكترونية أو الاحتفاظ بها كمستند إلكتروني على الهاتف، ومن ثم يمكن للمسافرين استخدام تلك التأشيرات للسفر من خلال تقديمها عند الوصول إلى بلد الوجهة.

أما بقية الدول فيحتاج مواطنو العراق إلى الحصول على تأشيرة عادية للسفر إليها.

 

وظهر حديث مؤخراً عن ان "دول ستتيح للعراقيين الدخول اليها دون فيزة منها جورجيا وأذربيجان وتركيا".

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